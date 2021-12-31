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Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi

31.12.2021 11:48
Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi

Güngören'de zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

Güngören'de zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 122 markete tutanak tutulduğu bildirildi. Sonraki denetimlerde sebebi belgelenemeyen olası fiyat artışlarında ikinci bir tutanak tutulacağı ve cezai işlemler için İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiri verileceği belirtildi.

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

GÜNGÖREN ZABITA EKİPLERİNDEN DETAYLI İNCELEME

Sahaya inen zabıta ekipleri; çay, ayçiçek yağı, peynir, zeytin, yoğurt, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

REYON FİYATI İLE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

Hafta başından itibaren denetimleri sıklaştıran ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti. Ekipler reyonlardaki ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatlarının da birbirine uyup uymadığını tek tek kontrol etti. İşletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

SEBEBİ BELGELENEMEYEN FİYAT ARTIŞLARI ANINDA BİLDİRİLECEK

İlçe genelindeki zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde fiyat denetimleri yapılıyor. Şu ana kadar 122 markette bin 586 ürünün fiyatı denetlenerek tutanak tutuldu. Denetlenip tutanakla kayıt altına alınan market ve ürünler belirli periyotlarda tekrar denetlenecek. Bu süreçte sebebi belgelenemeyen olası fiyat artışları veya piyasa şartlarına göre indirime gidilmeyen ürünler için tutulacak ikinci tutanak, cezai işlemler için anında İl Ticaret Müdürlüğüne iletilecek.


Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi
Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi
Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi
Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi
Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi
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Hisarcık, Güngören, Ticaret, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
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