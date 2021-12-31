Güngören'de zabıta ekiplerinden marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

İstanbul Güngören'de zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 122 market için tutanak tutuldu.

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Sahaya inen zabıta ekipleri, çay, ayçiçek yağı, peynir, zeytin, yoğurt, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Reyon fiyatı ile kasa fiyatları karşılaştırıldı

Hafta başından itibaren denetimleri sıklaştıran ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti. Ekipler, reyonlardaki ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatlarının da birbirine uyup uymadığını tek tek kontrol etti. İşletmelere, özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Sebebi belgelenemeyen fiyat artışları anında bildirilecek

İlçe genelindeki zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde fiyat denetimleri yapılıyor. Şu ana kadar 122 markette bin 586 ürünün fiyatı denetlenerek tutanak tutuldu. Denetlenip tutanakla kayıt altına alınan market ve ürünler, belirli periyotlarda tekrar denetlenecek. Bu süreçte sebebi belgelenemeyen ihtimal fiyat artışları veya piyasa şartlarına göre indirime gidilmeyen ürünler için tutulacak ikinci tutanak, cezai işlemler için anında İl Ticaret Müdürlüğüne iletilecek. - İSTANBUL