Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı - Son Dakika
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Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı

27.08.2022 15:26
Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı

Güngören'deki bir diş laboratuvarının içinden 500 bin TL değerinde ziynet eşya dolu kasa çalan hırsızlar karton kutuya koyarak taşıdı.

Güngören'deki bir diş laboratuvarının içinden 500 bin TL değerinde ziynet eşya dolu kasa çalan hırsızlar karton kutuya koyarak taşıdı. Çevreden dikkat çekmemek için çelik kasanın görünmemesi için karton kutuya koyarak taşıyan 4 hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 15 Haziran 2022 tarihinde Güngören'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş laboratuvarı olarak faaliyet sürdüren iş yeri sahibi sabah gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İçerisinde 500 bin TL değerinde ziynet eşyaların olduğu kasayı göremeyen iş yeri sahibi Süleyman G., durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri inceleme başlattı. İş yerinde ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 kişinin kimliklerini tespit etti. Kimliği tespit edilen Davut A.(29), İbrahim A.(30), İslam H. K.(18) ve Aytuğ A. D.(21) 4 şüpheli Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldıkları adreslerde yakalandı.

Çelik kasayı taşıyan hırsızların o anları kamerada

İçerisinde yarım milyon TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 4 hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 4 kişiden ikisinin önden gittiği diğer 2 hırsızın dikkat çekmemek için çelik kasayı karton kutu içerisinde taşıdığı görülüyor.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de hırsızlar çaldıkları çelik kasayı karton kutuda böyle taşıdı - Son Dakika
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