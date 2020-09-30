GÜNGÖREN'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

GÜNGÖREN'de iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı. Çelik kasayı açarak içindeki 50 bin dolar, 20 bin euro, 21 bin lira, ziynet eşyası ve bir tablet çaldıkları belirlenen şüphelilerin iş yerinin kapısını açmaya çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi, Amiral Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde 23 Ağustos'ta meydana geldi. Şüphelilerin girdikleri iş yerinden çelik kasayı açarak içinde bulunan 50 bin dolar, 20 bin euro, 21 bin lira, ziynet eşyası ve bir adet tableti çalarak kaçtıkları öğrenildi. İş yeri soyulan K. P.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde şüphelileri tespit etti. Polis, başlattığı takibin ardından 2 şüpheliyi 22 Eylül 'de yakaladı. Görüntülere yansıyan diğer şüpheli ise aranıyor.Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Ersin Ö. (32)'nin 41, Hamdullah B. (28)'in 21 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için geldikleri iş yerinin kapısını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul