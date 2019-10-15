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Güngören'deki cinayet

40 dakika önce

Güngören'de minibüs durağı çalışanları arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Güngören'deki cinayet, System.String[]

Güngören'de minibüs durağı çalışanları arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Hasan Sorma Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan minibüs durağı görevlileri Edip Erdoğan ile Sertaç K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sertaç K'nın arkadaşı Gökhan K, silahla Edip Erdoğan'a ateş etti.

Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Sertaç K. ile Gökhan K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edip Erdoğan, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:07 Kaynak: AA
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