Güngören'deki cinayet

Güngören'de minibüs durağı çalışanları arasında 5 gün önce çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan 2 zanlı, polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Hasan Sorma Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan minibüs durağı görevlileri Edip Erdoğan ile Sertaç K. arasında tekrar tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sertaç K'nın arkadaşı Gökhan K, silahla Edip Erdoğan'a ateş etti.

Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Avukatlarıyla Güngören Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Sertaç K. ile Gökhan K, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.