Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika

Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada

6 saat önce

Güngören'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Güngören'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Güngören'de sabaha karşı meydana gelen doğal gaz patlaması çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlama anında yoldan geçen araçtakilerin patlamadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Öte yandan, patlamanın hemen ardından sokağa çıkan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Güngören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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