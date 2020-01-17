Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika

Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada
6 saat önce
Güngören'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
Güngören'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güngören'de sabaha karşı meydana gelen doğal gaz patlaması çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlama anında yoldan geçen araçtakilerin patlamadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Öte yandan, patlamanın hemen ardından sokağa çıkan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor. - İSTANBUL
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