Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika

Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada

6 saat önce

Güngören'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güngören'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güngören'de sabaha karşı meydana gelen doğal gaz patlaması çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlama anında yoldan geçen araçtakilerin patlamadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Öte yandan, patlamanın hemen ardından sokağa çıkan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada

Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personellerine çeyrek altın verileceğini duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]