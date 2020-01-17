Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada - Son Dakika

Güngören'de sabaha karşı meydana gelen doğal gaz patlaması çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlama anında yoldan geçen araçtakilerin patlamadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Öte yandan, patlamanın hemen ardından sokağa çıkan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.

Güngören 'de meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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