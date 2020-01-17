GÜNGÖREN'DEKİ DOĞAL GAZ  PATLAMASI KAMERADA - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DEKİ DOĞAL GAZ  PATLAMASI KAMERADA

6 saat önce

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ GÜNGÖREN'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.

GÜNGÖREN'DEKİ DOĞAL GAZ  PATLAMASI KAMERADA, System.String[]

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ GÜNGÖREN'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada anı kameralara saniye saniye yansıdı

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Dairedeki 1 kişi yaralandı. Dairenin duvarı tamamen yıkılırken, sokak cam parçaları ve molozlarla doldu. Dairedeki patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairedeki doğal gaz patlaması meydana geliyor. Dairenin duvarı sokağa düşüyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Patlama anı


Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:37 Kaynak: DHA
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