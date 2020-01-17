GÜNGÖREN'DEKİ DOĞAL GAZ  PATLAMASI KAMERADA - Son Dakika

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Dairedeki 1 kişi yaralandı. Dairenin duvarı tamamen yıkılırken, sokak cam parçaları ve molozlarla doldu. Dairedeki patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairedeki doğal gaz patlaması meydana geliyor. Dairenin duvarı sokağa düşüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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