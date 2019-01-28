Son Dakika Haberleri: Güngören'deki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

Güngören'deki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

9 dakika önce

Güngören'deki fabrika yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören'deki fabrika yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikayı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Yangın, Güngören'de alkollü içecek fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın deposunda başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, binadan yoğun dumanlar yükselirken ekiplerin fabrikayı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Güngören, 3. Sayfa
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