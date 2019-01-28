Güngören'deki Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi
49 dakika önce
Güngören'deki fabrika yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Güngören
'deki fabrika yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikayı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Yangın, Güngören'de alkollü içecek fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın deposunda başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, binadan yoğun dumanlar yükselirken ekiplerin fabrikayı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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