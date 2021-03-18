GÜNGÖREN'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

GÜNGÖREN'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA

18.03.2021 10:40
GÜNGÖREN'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA, System.String[]

Güngören'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü içinde iki kişinin bulunduğu lüks otomobilin çarptığı yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Güngören'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü içinde iki kişinin bulunduğu lüks otomobilin çarptığı yabancı uyruklu iki kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kaza geçtiğimiz Pazar günü saat 13.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları lüks otomobille caddede hızla giden iki kişi kırmızı ışıkta durmayıp devam etti. Yan yoldan önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan lüks otomobildeki sürücü o sırada alışveriş için dışarı çıkan ve yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Abdurrahman Kermatli (23) ve Mahmoud Jonadı'ya (25) çarparak fırlattı.Feci kazada otomobilin çarptığı Abdurrahman Kermatli savrulurken, Mahmoud Jonadı otomobil ile duvar arasına sıkıştı. Kazanın hemen ardından çevrede bulunanlar sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışırken lüks otomobilden inen iki kişi de kalabalık arasından kaçarak olay yerinden uzaklaştı."AİLEMİZ SURİYE'DE, ÇALIŞIP ONLARA PARA GÖNDERİYORUZ"Kazanın meydana geldiği günden bu yana arkadaşlarının evinde yatarak iyileşmeye çalışan Abdurrahman Kermatli, "Biz yemek almaya yürüyorduk. Araba hızla gelip bize vurdu. Biz yere düştük adamlar kaçtı gitti, bize yardım etmediler. Şu an çalışamıyorum" dedi. Kaza sonrası otomobille duvar arasında kalan Mahmoud Jonadı ise, "Durumum iyi değil, her tarafım ağrıyor, lavaboya yürüyemiyorum. İki dişim kırılmış. Bizim ailemiz Suriye'de, çalışıp onlara para gönderiyoruz. Biz şimdi en az bir ay oturacağız." dedi."YAYALARIN YÜRÜDÜĞÜ YOLDA HIZ YAPILMAZ"Kaza sonrası yaralılara yardım eden esnaf Nevzat Ocak, "Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında fırınımızın köşesinde kırmızıda geçip hız yapan otomobil arabaya çarpmamak için yaya olarak yürüyen Suriyelilere çarpıyor. Bir tanesi duvara sıkıştırıyor. Çocukların durumları kötü. Vuranlar kaçtı. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik yok ona rağmen yayaların yürüdüğü yolda yüz kilometre hız yapılmaz." dedi.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAFeci kaza anı caddede bulunan bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin önüne çıkan başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapması ve iki kişiye çarpması yer alıyor. Kazada duvar ile otomobil arasına sıkışan Suriye uyruklu vatandaşın bir süredir yataktan kalkamadığı ve çalışamadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan iki kişiyi arama çalışması devam ediyor.Görüntü dökümü: ---------------Kaza anı güvenlik kamerası-Farklı açı kaza anı güvenlik kamerası-Kaza sonrası cep telefonu görüntüsü-Kazanın meydana geldiği yerden görüntü-Yaralıların ev içindeki görüntüleri-Yaralılardan detay görüntüler-Abdurrahman Kermatli röportaj-Mahmoud Jonadı röportaj-Esnaf Nevzat Ocak röportaj-Genel ve detaylar


- İstanbul

Otomobil, Suriye, Pazar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika


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