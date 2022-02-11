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Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda - Son Dakika

Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda

11.02.2022 18:18

İstanbul'da bir fermuar atölyesinde yaşanan yangın sonrasında, bir işçinin binanın birinci katından atlaması ile yakındaki caminin önündeki sokakta cuma namazı kılanların yükselen alevler ve patlamayla bir anda kaçmaya başladığı o anlar çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi.

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda 6 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale etti.

SOKAĞI TOZ BULUTU KAPLADI

Patlama anların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yakınındaki caminin önündeki sokakta cuma namazı kılanlar yükseler alevler ve patlamayla bir anda kaçışıyor. Binada bulunan bir kişi de birinci kattan atlayarak uzaklaşıyor. İşçi atlamasının ardından patlama gerçekleşiyor ve sokağı toz bulutu kaplıyor.

İşte o anlar:

Güngören'deki patlama anı kamerada! Kimi birinci kattan atladı kimi namazda yakalandı
Güngören'deki patlama anı kamerada! Kimi birinci kattan atladı kimi namazda yakalandı
Güngören'deki patlama anı kamerada! Kimi birinci kattan atladı kimi namazda yakalandı
Güngören'deki patlama anı kamerada! Kimi birinci kattan atladı kimi namazda yakalandı
Güngören'deki patlama anı kamerada! Kimi birinci kattan atladı kimi namazda yakalandı
Güngören'deki patlama anı kamerada! Kimi birinci kattan atladı kimi namazda yakalandı
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İstanbul, Patlama, Yangın, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda - Son Dakika
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