İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda 6 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale etti.
Patlama anların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yakınındaki caminin önündeki sokakta cuma namazı kılanlar yükseler alevler ve patlamayla bir anda kaçışıyor. Binada bulunan bir kişi de birinci kattan atlayarak uzaklaşıyor. İşçi atlamasının ardından patlama gerçekleşiyor ve sokağı toz bulutu kaplıyor.
İşte o anlar:
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda - Son Dakika