Güngören'deki patlamada şehit olan vatandaşlar anıldı - Son Dakika

Güngören'de 2008 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaydeden 17 vatandaş düzenlenen törenle anıldı.

13 yıl önce 27 Temmuz 2008'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Güngören Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan törende yaptığı konuşmada, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sadece 2008'de burada şehit olan vatandaşlarımız değil terör nedeniyle, vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna kan vermiş, can vermiş tüm şehitlerimizi buradan rahmetle, duayla anıyoruz. Gazilerimize, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de saldırıda şehit olanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, şehit yakınlarına başsağlığı, gazilere de uzun ömürler diledi.

Demir, şunları ifade etti:

"Şehitlik bizim için ölmek demek değildir. Biz, şehitlerin öldüğüne değil yaşadığına iman eden bir dinin mensuplarıyız. Şehitliği arzulayan, yücelten bir milletin evlatlarıyız. Biz bugün onların kahramanlıkları sayesinde burada huzur içinde yaşadığımızın farkındayız. Minarelerimizden ezan eksilmiyorsa, milletimiz geleceğe umutla bakabiliyorsa, Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyebiliyorsa işte bu kahramanların fedakarlıkları sayesindedir."

Törende şehit yakınları adına Bengü Güler bir konuşma yaptı.

Patlamada eşi Hayrettin Güler'i kaybeden Bengü Güler, "Eşim vefat ettiği günden beri sadece şunu düşünüyorum, al bayrağımızda artık benim de eşimin kanı var. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah bir daha bizlere bunları yaşatmasın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." dedi.

Anma programı şehitlerin adının yazılı olduğu anıta gül bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.