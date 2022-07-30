Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı - Son Dakika
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Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı

30.07.2022 16:38

Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı 2008 yılında Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişinin katili Nüsret Tebiş, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı

İSTANBUL - 2008 yılında Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 18 kişinin katili Nüsret Tebiş, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Evlatlarının katilinin etkisiz hale getirildiği haberini alan aileler patlamanın olduğu yerdeki anıtta toplandı.

14 yıl önce Güngören'de bomba patlatarak 18 kişinin ölümüne sebep olan Nüsret Tebiş Suriye'de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından aileler patlamanın olduğu yerde bir araya geldi. Eline Türk bayrağı alan aileler basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın"

Saldırıda gazi olan Gökhan Kılıç, "Rüzgar gibi bir şey hissettik yani. Ben bir patlama sesi duymadım ama yakınında olduğumuz için basıncı hissettik. Şu an hayattayız, çenemiz kırıldı. Ayağımız parçalandı, kolumuz da aynı şekilde. Hala şarapnel parçaları ile yaşıyoruz. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Bugün aldığımız haberde bizi mutlu etti" dedi.

"Bize şehitlik belgesi versin"

Kendilerine şehitlik belgesi verilmesini isteyen Perihan Öztekin, "O acıyı ben bilirim. O acı benim ciğerime işledi. 14 sene ciğerime işledi. Sağlığımdan, sıhhatimden oldum. Ama bir şey söylemiyorum. Yaşasın bizim devletimiz, yaşasın Türk Milleti. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Kimse bizi almaz. Türk'ün Türk'ten dostu yoktur" şeklinde konuştu.

Açıklama fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince, mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince, mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı GÜNGÖREN'DE BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI ANIT ÖNÜNDE TOPLANDI GÜNGÖREN'DE BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI ANIT ÖNÜNDE TOPLANDI
Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'deki patlamanın zanlısı etkisiz hale getirilince mağdur yakınları bayraklarla olay yerinde toplandı - Son Dakika
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