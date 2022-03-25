GÜNGÖREN'DEKİ PİTBULL DEHŞETİ İKİSİ DE TUTUKLANDI - Son Dakika

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GÜNGÖREN'de sokak üzerinde pitbull saldırısına uğrayan Yusuf Tekin hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı ortaya çıktı. Polis, tedavisinin ardından Yusuf Tekin'i ve pitbull sahibi Hüseyin Hakan Aksu'yu gözaltına aldı. İki şüpheli de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Güngören'de geçen çarşamba günü Yusuf Tekin, sokak üzerinde ağızlıksız gezdirilen pitbullun saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Tekin, tedavi için hastaneye gidince 23 suç kaydı olduğu ve gasp suçundan arandığı öğrenildi. Polis ekipleri Yusuf Tekin'i gözaltına aldı. 9 suç kaydı olduğu belirlenen pitbullun sahibi Hüseyin Hakan Aksu da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Yusuf Tekin gasp suçundan, Hüseyin Hakan Aksu ise kasten yaralama suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Pitbull ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.