GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 içinin de yaralandığı yangınla ilgili gözaltına alınan yeri yetkililerinden 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında yabancı uyruklu 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işyeri yetkililerinden 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.