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GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

12.02.2022 17:55

GÜNGÖREN'de 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

GÜNGÖREN'de 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. 5 işçinin hayatını kaybettiği olayda 6 işçi de yaralandı. Ölen kişilerin cenazeleri kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kimliği tespit edilen 3 Suriyeli vatandaşının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından Jasim Waka, Uday Vehid ve Majid Elseydi isimli Suriyelilerin cenazeleri defnedilmek üzere ülkelerine gönderildi.

GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

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Güngören Sanayi Mahallesi, Yangın, Suriye, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DEKİ YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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