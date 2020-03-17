GÜNGÖREN'DEKİ YURDA AVRUPADAN GETİRİLENLERİN YERLEŞTİRİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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GÜNGÖREN'DEKİ YURDA AVRUPADAN GETİRİLENLERİN YERLEŞTİRİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
GÜNGÖREN'DEKİ YURDA AVRUPADAN GETİRİLENLERİN YERLEŞTİRİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'DEKİ YURDA AVRUPADAN GETİRİLENLERİN YERLEŞTİRİLMESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (aktüel görüntüler)
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