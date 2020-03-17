GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2 - Son Dakika

GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2

6 saat önce

GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2 (aktüel)

GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2 (aktüel)

GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum         
11:47
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi         
10:47
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:09:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNGÖREN'DEKİ YURDA DA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER YERLEŞTİRİLİYOR -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]