Üye Girişi
Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı - Son Dakika

Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı

30.06.2021 14:41

Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli ve Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Metehan Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Güngören 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Furkan Necip Dedeli ve Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Metehan Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

LGS'de 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Güngören'deki devlet okullarından 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Develi ve Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Şahin de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmayı başardı.

Güngören 75. Yıl Ortaokulu'nda, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk'ün katılımıyla öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye birincisi Furkan Necip Dedeli, başarısının sırrının rahat olmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aslında sırrım mutlu olmak ve mutlu olmaya çalışmak. Moralimi bozarsam beni geçeceklerini düşünerek hep rahat olmaya çalıştım. Bu şekilde başarılı oldum. Birçok programda ve ders anlatımlarında kaç soru sorulduğuyla ilgili bir karmaşa var aslında. Bence çok soru çözmekten ziyade düzenli soru çözmek önemli. Ben 250 civarı soru çözüyordum. Bazen 300'e çıkıyordum sonradan azaltıyordum."

Dedeli, hayalinin Çapa Fen Lisesine gitmek olduğunu söyledi. Mesleki hayallerine de değinen Dedeli, "Yatırım ve robotikle ilgilenmek ve ülkemi yatırım alanında geliştirmek istiyorum." dedi.

Güngören Kaymakamı Şener de öğrencileri tebrik ederek, uzun soluklu bir çalışmanın sonunda gelen başarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

"Büyük başarı sağlayan öğrencilerin vatana ve millete en güzel şekilde hizmet edeceğini düşünüyorum." diyen Şener, Türkiye birincisi Dedeli'ye hediye çeki takdim etti. Şener, Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Şahin'i de telefonla arayarak tebrik etti.

Güngören Belediye Başkanı Demir de ilçeden iki Türkiye birincisi çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, ailelere ve okullara teşekkür etti,. Demir, Dedeli'ye tablet hediye etti.

Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ise Güngören'den iki Türkiye birincisi çıkmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencisi Şahin'in sınav birincisi olduğunu Niksar'daki yaylada öğrendiğini belirten Öztürk, devlet okullarından çıkan başarıların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Dedeli'nin annesi Fatıme Dedeli de oğlunun başarısıyla mutlu olduklarını ifade ederek, oğlunun her zaman düzenli çalıştığı için bu başarıyı yakaladığını söyledi.

Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı
Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı
Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı
Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı
Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı

Güngören, Türkiye, Şiir, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı 15:21 Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi 14:58 Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik 14:49 LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş 14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı 14:02 Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi         
15:37
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu         
15:04
Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak         
14:50
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:40
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor         
14:05
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
13:20
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:07:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören devlet okulları LGS'de iki Türkiye birincisi çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement