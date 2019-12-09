Son Dakika Haberleri: Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi
Son Dakika Dünya Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi - Son Dakika Dünya

Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi

6 saat önce

Belediyede çalışan şoföre verdiği "tuvalet önünde oturma" cezasıyla gündeme gelen Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi kendini savundu: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi

Güngören eski Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi: Zamanlama manidar, bize operasyon düzenlendi, System.String[]

Güngören Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, belediyede görev yapan E.T isimli şoföre verdiği cezanın gündem olması ile alakalı kendi YouTube sayfasından bir açıklama videosu yayınladı. Veysel İpekçi tepkiler üzerine belediyedeki pozisyonundan istifasını açıklamıştı.


Geçtiğimiz hafta Güngören Belediye Başkanı'nı gördüğünde ayağa kalkmadığı gerekçesiyle şoförün tuvalet önünde oturtulduğu iddiası sonrası linç girişimine maruz kaldığını belirten Veysel İpekçi, "Güngören içindeki basit bir olay" olarak nitelendirdiği durumun bu kadar büyüyeceğini beklemediğini ifade etti.

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Veysel İpekçi, Güngören, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:44 
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