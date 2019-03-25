Son Dakika Haberleri: Güngören Güneştepe Mahallesi'nde Bir Evin Çatı Katında Yangın Çıktı.

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde Bir Evin Çatı Katında Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW102546-ASA/25-03-2019- Güngören Güneştepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında yangın çıktı.

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde Bir Evin Çatı Katında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW102546-ASA/25-03-2019

- Güngören Güneştepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında yangın çıktı. Çatı katını alevlerin sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 25.03.2019 10: 25: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Güngören, 3. Sayfa
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