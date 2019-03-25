Güngören Güneştepe Mahallesi'nde Bir Evin Çatı Katında Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW102546-ASA/25-03-2019- Güngören Güneştepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında yangın çıktı.
IHAAW102546-ASA/25-03-2019
- Güngören
Güneştepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında yangın çıktı. Çatı katını alevlerin sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 25.03.2019 10: 25: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi
Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü
Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi
Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı