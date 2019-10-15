Güngören kahvehaneye saldırı 3 yaralı

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis , olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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