Son Dakika Haberleri: Güngören kahvehaneye saldırı 3 yaralı
Son Dakika Güncel Güngören kahvehaneye saldırı 3 yaralı

Güngören kahvehaneye saldırı 3 yaralı

1 saat önce

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAGüngören Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Güngören kahvehaneye saldırı 3 yaralı

Güngören, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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