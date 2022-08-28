GÜNGÖREN Merter'de, yüzleri maskeli 5 şüpheli, 3'ncü katta bulunan tekstil atölyesinden içinde yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenilen para kasasını, camdan atarak çaldı. Atölyenin kepenklerini kırarak içeri giren hırsızlar, çelik kasayı atölyenin penceresini kırıp, sokağa attı. Daha sonra kasayı hırsızlık için geldikleri otomobile taşıyan şüpheliler, hızla uzaklaştı. Hırsızlık güvenlik kamera kayıtlarına girdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GÜNGÖREN'DE HIRSIZLAR PARA KASASINI CAMDAN AŞAĞI ATIP ÇALDILAR - Son Dakika

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