Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama... - Son Dakika

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Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama...
6 saat önce
Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
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