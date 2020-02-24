Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama... - Son Dakika

Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama...

6 saat önce

Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama..., System.String[]

Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Güngören Sanayi Mahallesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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