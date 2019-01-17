Güngören Tramvay Seferlerinde Aksama (1)
7 dakika önce
İSTANBUL DHAGüngören Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
İSTANBUL DHA
Güngören Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu-Güngören arasındaki İETT ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.
Görüntü Dökümü:
------------
Arızanın meydana geldiği durak
Ekiplerin çalışmaları
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:09 Kaynak: DHA
Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu
"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı
İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı