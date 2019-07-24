Son Dakika Haberleri: Güngörsün mezarı başında anıldı
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Güngörsün mezarı başında anıldı

1 saat önce

Sakarya'nın eski gazetecilerinden ve Yenigün Gazetesi kurucusu Necdet Güngörsün'ü ölümünün 12. yılında meslektaşları mezarı başında dualarla andı.

Güngörsün mezarı başında anıldı, System.String[]
Sakarya'nın eski gazetecilerinden ve Yenigün Gazetesi kurucusu Necdet Güngörsün'ü ölümünün 12. yılında meslektaşları mezarı başında dualarla andı.

12 yıl önce Basın Bayramı'nın kutlandığı 24 Temmuz akşamı vefat eden Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin (SGC) 20 yıl boyunca başkanlığını yapan duayen gazeteci ve Yenigün Gazetesi kurucusu Necdet Güngörsün, Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında bir kez daha dualarla anıldı.

Adapazarı Yenicami İmam Hatibi İsmail Samastı'nın Yasin-i Şerif okuması ve yaptırdığı dua ile gerçekleşen anmaya, Güngrösün'ün eşi Nazan Güngörsün ile yıllarca birlikte çalıştığı gazeteci meslektaşları ve yakınları katılarak mezarına çiçek bıraktılar. - SAKARYA
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:21 Kaynak: İHA
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