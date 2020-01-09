GÜNİSAD'tan Diyarbakır'a yatırım çağrısı - Son Dakika
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GÜNİSAD'tan Diyarbakır'a yatırım çağrısı

6 saat önce

Güneydoğu İş Adamları Derneği Başkanı Hacı Ayaz, bölgenin güven ve huzur içinde olduğunu, bu nedenle tüm iş çevrelerinin Diyarbakır'a gelerek yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

GÜNİSAD'tan Diyarbakır'a yatırım çağrısı, System.String[]

Güneydoğu İş Adamları Derneği Başkanı Hacı Ayaz, bölgenin güven ve huzur içinde olduğunu, bu nedenle tüm iş çevrelerinin Diyarbakır'a gelerek yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.


Ayaz, dernek olarak iş dünyasında faaliyet gösteren üretici ve bayileri iş ortaklığı adına buluşturmak, tanışmalarını sağlamak ve daha güvenli ilişkilerin kurulması için köprü görevi yaptıklarını belirtti. Ayaz, Diyarbakır'ın Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinin başında yer aldığını ve yatırım için ideal bir kent olduğunu kaydetti. Ayaz, şöyle dedi:


"Türkiye de birçok üretici güneydoğuda iş yapmak istiyor fakat bölgenin hassasiyetini bildikleri için çok sıcak bakmıyorlar. İşte burada bizler devreye giriyoruz. Bölgede iş yapan kaliteli ve güven sağlamış birbirinden değerli iş dünyasında itibar kazanmış kişi ve şirketleri kendilerine ön referans olarak tanışmalarını sağlıyoruz. Bayilerin ürettikleri ürünleri bölgemizde rahatlıkla satış yapmaları için güven ortamı için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaktayız. Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölgemizde huzur ve güven hakim. Tüm yatırımcıları ve iş adamlarımızı kadim kentimize bekliyoruz. Onların yatırım yapmalarını istiyoruz."


"Türkiye'nin her tarafı bizimdir"


Başka şehirlerde faaliyet yapan iş dünyasını ve büyük şirketleri Diyarbakır'da ağırlamak istediklerini vurgulayan Ayaz, "Güzel ülkemizin batısında yaşayan yatırımcıları, girişimcileri, iş adamlarını ve sivil toplum kuruluşları örgütlerini öncelikle bölgemizi tanımaları ve gezmelerini bekliyoruz. Görmeden, dokunmadan, yaşamadan ve havasını tatmadan Diyarbakır'ı kimse tanıyamaz. Kentimizin misafirperverliğini, halkımızın güler yüzünü ve esnafımızın samimiyetini öncelikle ülkemizin batısında yaşayan herkesin görmesi gerekiyor. Bunu görenler ve yaşayanların mutlaka algısı değişecektir. Biz, bu kadar kendimize ve halkımıza güveniyoruz. Gelip görenler, güven ortamını göreceklerdir. Bu ziyaretlerde, kendilerine eşlik edecek ve onların her türlü sorularına içtenlikle cevap vereceğiz. Onlarla gerekirse birlikte hareket ederiz. Neler yapılabilecek konusunda birlikte hareket etmeye hazırız" dedi.


Kendi ürünlerini faydalı iş ortaklarıyla ve kaliteli bir ortamda satmanın şirketlerinde hoşuna gideceğini kaydeden Ayaz, "Ama satış yöneticilerinin, satış personellerinin bölgeye gelmek konusunda çok istekli olmadıklarını görmekteyiz. Buda aslında ürünün sağlam şirketler tarafında alınmadığını gösteriyor. Bizde tam bu noktada devreye giriyoruz. Bizim amacımız burada hizmet verip, ürün sahiplerinin ürettikleri ürünleri bayiliklerle buluşturmak. Yani çalışmak istediklerinde bizlere ulaşabilirler, kendilerine elimizden geleni yapacağız. Bunun için hazırız ve bölge ticareti için ne gerekiyorsa sorumluluk alacağımızı özellikle belirtiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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