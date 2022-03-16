Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti

16.03.2022 12:03
Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da günısıdaki arızayı tamir etmek için çatıya çıkan 52 yaşındaki adam, 4 metre yükseklikteki merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'da günısıdaki arızayı tamir etmek için çatıya çıkan 52 yaşındaki adam, 4 metre yükseklikteki merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının ulaşamadığı adamın cenazesi ise apartman görevlisi tarafından bulundu.

Olay, dün sabah 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi 1586 sokaktaki bir apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaşayan Ahmet Pehlivanlar (52), günısı arızalandığı için çatıya çıktı. Merdiven yardımıyla 4 metre yükseklikteki günısıyı tamir etmek isteyen Pehlivanlar, iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yakınlarının dünden bu yana ulaşamadığı Pehlivanlar'ı, apartmanın kapıcısı çatıya çıktığında yerde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Apartmana gelen sağlık ekipleri, Ahmet Pehlivanlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın ölümünü duyup olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Ahmet Pehlivanlar'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti
Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti
Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti
Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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