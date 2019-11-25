Son Dakika Haberleri: Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, öğretmenlerle bir araya geldi
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Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, öğretmenlerle bir araya geldi

6 saat önce

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beldede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi.

Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, öğretmenlerle bir araya geldi, System.String[]

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beldede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi.

Programa katılan öğretmenlerin gününü kutlayarak fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Çetinsoy, öğretmenliğin çok zor ve kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Geleceği temsil edecek olan neslin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini vurgulayan Çetinsoy, "Eğitimin en güçlü kaynağı öğretmenlerdir. Birçok zorluğa göğüs gererek ülkemizin her karış toprağında görevlerini icra eden öğretmenlere kolaylıklar dilerim. Her zaman eğitimi ve eğitimcileri önemsedim ve önemsemeye devam edeceğim. Toplumda öğretmenlere gerçek değerin verilmesini temenni ediyorum." dedi.

Çetinsoy, daha sonra Günkırı'da ziyaret ettiği okullarda öğretmenlere gül verdi.

İlhan Çetinsoy, Günkırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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