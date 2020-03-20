Günkırı'da korona virüs seferberliği - Son Dakika
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Günkırı'da korona virüs seferberliği

16 dakika önce

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belde Belediyesine bağlı ekipler, gece gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Günkırı'da korona virüs seferberliği, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belde Belediyesine bağlı ekipler, gece gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmaları daha da önem kazandı. Günkırı Belediyesine bağlı temizlik ekipleri; camiler, mescitler ve belediye binası olmak üzere birçok yeri temizledi. Yetkililerin uyarılarını göz önünde bulunduracaklarını belirten Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, "Belediye hizmet binamızı, beldemizin farklı mahallelerinde bulunan Bediüzzaman Said Nursi Camimizi, Hazreti Ömer Camimizi, Merkez Camimizi, Hüsrev Paşa Camimizi ve toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ettik. Vaka sayısının arttığı böylesi önemli bir süreçte vatandaşlarımızın da gerekli duyarlığı göstererek olabildiğince dışarıda fazla zaman geçirmemeleri ve temizliğe gerekli önemi göstermeleri gerekiyor" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Türkiye, Günkırı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:18 Kaynak: İHA

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