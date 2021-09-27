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Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı

27.09.2021 15:42
Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı, System.String[]

Bitlis'in Günkırı Belde Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) İl Müdürlüğünce, beldeden geçen derede temizlik çalışması yapıldı.

Bitlis'in Günkırı Belde Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) İl Müdürlüğünce, beldeden geçen derede temizlik çalışması yapıldı.

Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, her sene olduğu gibi bu yıl da derede temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bu çalışmayı yapmak zorunda olduklarını belirten Çetinsoy, "Özellikle olası su taşkınlarının çevreye zarar vermemesi için bu deremizde biriken moloz ve çöpleri bertaraf ederek olası yaşanacak tehlikelerin önüne geçmiş oluyoruz. Bu konuda destek sağlayan DSİ Bitlis Şube Müdürü Sayın Niyazi Yayla'ya ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Devlet Su İşleri, İlhan Çetinsoy, Günkırı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika


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