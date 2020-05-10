Günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar - Son Dakika

KOCAELİ'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşlar boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kocaeli'de de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kısıtlama nedeniyle Darıca ilçesinde, bazı vatandaşların evlerinin önünde oturmayı tercih ettiği görülürken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Dışarı çıkan Çetinkaya (73), "İlk defa bugün çıktım. Çok güzel bir duygu. Allah bu afeti ülkemizden, memleketimizden kaldırsın. Hürriyet güzel bir şey. Şimdi Anneler Günü, mezarlığa annelerimizi ziyaret etmeye gidiyoruz" dedi.

Beşir Aydın (76), "Bugün dışarı çıktık, kendimizi iyi hissediyoruz. Mezarlığa gidip annemi göreceğim. Bugün Anneler Günü, annemin kabrini ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Murtaza Tutar (74), "İlk defa çıkıyorum dışarı, o da sağlığımız için. Dolaşmaya çıktık. 2 saat gezeceğiz. Hamdolsun iyiyiz çok şükür. Allah'a şükür bir yaramazlık yok" dedi.

Beysefa Kara (68), "Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi içeri tıktım. O günden bugüne ilk defa dışarı çıkıyorum. Çünkü sağlığımızı korumak zorundayız. Yaşamak zorundayız. Milletimiz için, Türkiye 'miz için faydalı olmalıyız. Gençlerimizi korumalıyız. Allah gençlerimizi saklasın" ifadelerini kullandı.

- Darıcakocaeli