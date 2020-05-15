Günler sonra dışarı çıkan gençler Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkartıyor - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş arasındaki gençler, dışarı çıkarak güneşli havanın tadını çıkartıyor.



Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların ardından, 15-20 yaş arasındaki gençlerde günler sonra sokağa çıktı. Alınan kararla 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilen gençler, Kocaeli'de caddeleri doldurdu. Gençler güneşli havanın tadını arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapıp, bisiklet sürüp, arkadaşları ile sohbet etti. Polis ekipleri ise il genelinde denetimler yaparak gençleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.



"Kendimi geliştirebileceğim aktiviteler yaptım"



Uzun süre sonra dışarı çıktığını ve 4 saatlik zamanını arkadaşları ile değerlendireceğini söyleyen Melis Ulusoy isimli genç, "Yaklaşık 50 gündür evdeyim. Bu sürede evde resim çizmek gibi kendimi geliştirebileceğim aktiviteler yaptım. Grafik Tasarım Bölümü'nde öğrenci olduğum için kendimi daha çok geliştirdim. Dizi, film izleyip, kitap okudum, yemek yaptım. İlk zamanlarda çok sıkılmıştım. Ama da sonra alıştım. Bugün arkadaşlarımızla yürüyüş yapacağız. Alışveriş merkezleri ya da mağazalara kesinlikle girmeyeceğiz" dedi.



"Yaklaşık 2 aydır evden çıkmıyorum"



Evde sıkıldığını söyleyen 18 yaşındaki Ali Özdemir isimli genç ise, "Korona virüs nedeni ile yaklaşık 2 aydır evden çıkmıyorum. Bugün de dışarı çıkıp arkadaşlarımla biraz vakit geçireceğim. Evdeki zaman sıkıcı geçiyor. Kendimi geliştirebileceğim şeyler yapıyorum. Resim yapıyorum, evcil hayvanlarımla zaman geçiriyorum. Bugün dışarıdan eksik malzemelerimi de temin edeceğim" diye konuştu. - KOCAELİ