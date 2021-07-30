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Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika

Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

30.07.2021 19:52

Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular Yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de hasar tespit çalışmaları başladı Mahalleye dönüp evlerinin küle döndüğünü gören kadın, gözyaşlarına boğuldu Evi yanan Gülsüm Çatal: "Allah'ım yardım et,...

Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

Yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de hasar tespit çalışmaları başladı

Mahalleye dönüp evlerinin küle döndüğünü gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Evi yanan Gülsüm Çatal: "Allah'ım yardım et, sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de hasar tespit çalışmaları başladı. Onlarca evin yanıp, yüzlerce hayvanın telef olduğu mahallede, evlerine gelen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. 3 katlı evi küle dönen Gülsüm Çatal, "Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

Manavgat'taki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor. İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de ise hasar tespit çalışmaları başladı.

İçler acısı görüntüler

Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi. Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların evlerindeki beyaz eşya, koltukları ve elektronik aletlerinden eser kalmadığı gözlendi.

"Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı"

Günler sonra mahalleye dönen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Çatal, "Yangın anında buradaydım. Eve çıkıp bir şeyler almak istedim ama alamadım. İki ineğim buzağısıyla yandı. Evim 3 katlı kül oldu gitti. Allah'ım yardım et. Bittik, tükendik. Başkalarının evinde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

Manavgat, Antalya, Yangın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Günler sonra geldikleri evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika


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