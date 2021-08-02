Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, koronaya yakalandı. Hastalandığı için kendisine "Sorumsuz " diyen ablasıyla tartışan genç kız "Bir abisinde kalacağını söyleyip" evden kaçtı. Evden kimliğini bile almadan çıkan ve 28 Temmuz'dan beri aranan Azra'dan acı haber geldi.

EKİPLER DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Haytaoğlu'nun iş için emlakçı M.M.A. isimli bir şahsın evine gittiği anlaşıldı. Buluşmadan bir süre sonra ise Ayhan'ın elinde bavulla dolaşması dikkat çekti. Durumdan şüphelenen ekipler Ayhan'ı gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Ayhan, çapraz sorgu sonrası cinayeti itiraf ederek genç kıza tecavüz ettikten sonra boğduğunu, ardından da cansız bedenini banyoda 5 parçaya ayırarak bavula koyup ormana gömdüğü söyledi.