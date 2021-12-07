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Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı - Son Dakika

Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı

07.12.2021 12:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle bölgedeki esnafı hayali ofisine götüren ve komisyon parası alarak ortalıktan toz olan şahıs, günlerdir nöbet tutan esnaf tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçmaması için elleri ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanıp jandarmaya teslim edilen şüphelinin, birçok esnafı aynı yöntemle dolandırdığı iddia edildi.

Olay dün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre; bir süredir çarşıya gelen M. E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnafa, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı.

7-8 KİŞİDEN PARA ALDI

Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan M. E., birkaç esnafı hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnaf, jandarmaya giderek M. E. hakkında şikayetçi oldu.

Günlerdir peşindeydiler! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı

KAMERADAN BÖLGEDE GEZİNDİĞİNİ FARK ETTİLER

Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Tüm esnaf, dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.

Günlerdir peşindeydiler! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı

YAKALAYIP ELEKTRİK KABLOSUYLA BAĞLADILAR

Şüpheli M. E.'nin yine bir esnaftan 15 bin lira aldığının fark edilmesi üzerine çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar M. E.'yi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen M. E., gözaltına alındı.

Günlerdir peşindeydiler! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı

"6 GÜNDÜR İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK, PEŞİNE DÜŞTÜK"

Şüpheliyi yakalayan Gaffur Uzun, "6 gündür işi gücü bıraktık, bu adamı yakalamaya çalıştık. Bugün de yine aynı şeyi yapınca peşine düştük ve etkisiz hale getirdik, jandarmaya teslim ettik. Genellikle burayı kullanıyor. En son bugün bir arkadaşımızın 10 bin lirasını alıyor, ardından kaçmaya başlıyor. Zaten hazırda bekliyorduk, peşinden gidip tertemiz yakaladık ve teslim ettik. Adaletin gereken cezayı vereceğine inanıyoruz" dedi.

Günlerdir peşindeydiler! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı

"BİR ŞEKİLDE KAÇIYORDU"

Bölgedeki başka bir esnaf da, "Çevreden esnafları buraya getiriyor, onların elinden paralarını alıyor, bir şekilde kaçıyor. Benim Norveçli müşterilerim var, fidan satacağız, çanta satacağız' diye milleti dolandırıyor. Esnaf olarak 6 gündür peşindeydik. Bugün de elinde parayı aldığını gördüm. Ben peşinden koştum, arkadaşlar yakalamış" ifadelerini kullandı.

Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı

Alanya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı - Son Dakika
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