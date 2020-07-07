Günlerdir denizde bekletilen Ocean Viking gemisindeki göçmenler tahliye edildi
Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerden bir bölümü İtalya'nın Porto Empedocle Limanı'na getirildi.
Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerden bir bölümü İtalya'nın Porto Empedocle Limanı'na getirildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:39
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