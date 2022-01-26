Günlerdir etkili olan kar yağışı yerini soğuk hava ve buzlanmaya bıraktı - Son Dakika

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından trafik durmuştu. Yapılan çalışmalar ve karın etkisini azaltmasıyla trafik normale döndü. Vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıkmayınca E5'te önemli bir yoğunluk yaşanmadı. Yoğun kar yağışının olduğu gece duran ve yollarda terk edilen bırakılmak durumunda kalan araçlar ise alınmayı bekliyor. Buzlanma ve yol kenarına park edilmiş halde bırakılan araçlar nedeniyle Hadımköy istikametinde de trafik oluştu. Kar yağışının nedeniyle biriken kara tabakaları ağaçları tenteleri yıkmaya devam ediyor. Kadıköy'de, üzerinde biriken yoğun kar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, itfaiye tarafından makineli testere ile dallarının kesilmesi sonrası devrildiği yerden kaldırıldı.