Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi - Son Dakika
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Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi

13.06.2022 08:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Bazı kentlerde su baskınları yaşanırken, Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de kayboldu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Türkiye'de günlerdir etkili olana sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilde dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Kuvvetli yağışlar, birçok şehirde hayatı adeta felç etti.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

SİVAS

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

TOKAT

Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

ÇORUM

Çorum'da Şiddetli yağışın ardından Ahçılar deresi taştı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü. Ekipler, balçıkla kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

KASTAMONU

Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

ANKARA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent'in genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Meydana gelen sel nedeniyle caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

KAYIP 1 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkent'te, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı. Kentte etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

METEOROLOJİ'DEN 41 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Yurdun büyük bölümünde son birkaç gündür süren sağanak yağışlar Ankara ve Karaman gibi birçok ilde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Ankara'da afet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıkarken, Karaman'da ise 1 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugünden itibaren ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar tatil edildi

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yapılan açıklamada vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

HATAY'A TURUNCU, 41 İLE İSE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Hatay'ya turuncu, 41 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalyai Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, izmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye bulunuyor.

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SON DAKİKA: Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi - Son Dakika
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