Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Günlerdir haber alınamayan adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, olay Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Baki S.'den günlerdir haber alamayan ailesi yaşlı adamın kaldığı eve gitti. Eve giren yakınları talihsiz adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Baki S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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