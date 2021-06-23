Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, kadavra köpeği ile aranıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 27 gündür haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları, kadavra köpeğinin de katılımıyla sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde 27 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Komando ve Jandarma Asayiş Timleri ile kadavra köpeği Romeo da katılıyor. - KASTAMONU