Günlerdir kayıp olan eşinin cansız bedenini sahilde buldu

Kartal'da 4 gündür kayıp olan yaşlı adam, eşi tarafından sahilde kayalıkların arasında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kartal Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında kayıp ilanı verilen 67 yaşındaki Turgut Ataş'ın cansız bedeni, kayalık alanda kendisini arayan eşi ve arkadaşları tarafından bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şeritle kapatırken sağlık ekipleri ise yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Ataş'ın cansız bedeni incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

"Sahile iner kedileri beslerdi"

Olaya ilişkin konuşan yaşlı adamın yakını Gülçin Zazakoşlu, "Yaklaşık 4 gündür kayıptı. Normal hayatında sahile iner kedileri beslerdi. Bu 4 günlük süreçte sahil kesimini yakınları olarak inceledik. Bugün arkadaşlarımız gelip baktığında ise çantasını buluyorlar. Ardından da ölüsü bulunuyor. Kendi halinde insanlardı" dedi. - İSTANBUL