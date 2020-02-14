Günlerdir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Günlerdir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ta günlerdir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu, System.String[]

Uşak'ta günlerdir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.


Olay, Bozkurt Mahallesi Hisar Kapı Uluyol üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tarkan Ş. adlı şahıstan 4 gündür haber alamayan şehir dışında yaşayan oğlu Talha S.Ş. Uşak'a geldi. Polislere ihbarda bulunan Talha S.Ş. babasının yaşadığı eve geldiğinde, babasını yerde hareketsiz yatarken buldu.


Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası Tarkan Ş.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - UŞAK

Tarkan, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:42 Kaynak: İHA
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