Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 4 ay önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için araştırmalara başladı. Ancak Anlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı haberi vererek Polat'ın ölü bulunduğunu açıkladı.

MERVENUR CESEDİ BAŞ ŞÜPHELİNİN BABASININ EVİNDE BULUNDU

4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyen ve o günden beri haber alınamayan Mervenur Polat, 4 ay sonra ölü olarak bulundu. Olayda baş şüpheli olarak gösterilen kayıp şüpheli Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile telefonda konuşarak Polat'ın öldüğünü söyledi. Ürpertici bir cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu.

CESEDİ SARIP KURYEYE VERDİ

Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre Cüneyt, Merve Nur'u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'ın ise bu manzarayı gördüğü için camdan atlayıp kaçtığı iddia edildi.