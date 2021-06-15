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Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu - Son Dakika

Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu

15.06.2021 14:25

28 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan ve Müge Anlı'nın programında aranan 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay'ın cinayete kurban gittiği öğrenildi. Akçay'ın cansız bedeni, 28 Mayıs'ta son görüştüğü arkadaşı Nadir Ün'ün halı fabrikasındaki kuyuda bulundu. Cinayetle ilgili Nadir Ün'ün de aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alınırken; Bahtiyar Akçay'ın sağ bulunacağını ümit eden ailesi ise acı haberle adeta yıkıldı.

Giresun'da ailesiyle birlikte yaşayan 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay, araba almak için geldiği İstanbul'dan 28 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Arama çalışmalarına rağmen günlerce haber alınamayan Akçay'ın yakınları, kayıp adamı bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJ ŞÜPHE UYANDIRDI

Canlı yayına katılan endişeli aile, kaybolduğu gün arkadaşı Nadir Ün'ün aracıyla araba bakmaya gittiğini söylediği bir çocuk babası Bahtiyar Akçay'ın, en son yine arkadaşı Nadir Ün ile görüştüğünü ifade etti. İkili arasında para meselesi de olduğu öğrenilirken, Ün'ün kayıp arkadaşının kızına attığı, "Babanın intihara meyli vardı, annenle arası bozuktu. Damadına kızgındı. Zaten ilaç kullanıyordu. İntihar etmiş olabilir" şeklindeki mesajı ise araştırmacı gazeteci Müge Anlı'da şüphe uyandırdı.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan adam, arkadaşının fabrikasındaki kuyuda ölü bulundu
Bahtiyar Akçay (Sağ alt)

KAYBIYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Kayıp arkadaşı için hedef şaşırtan açıklamaları ve olaydan sonraki tavırları nedeniyle Müge Anlı'nın işaret ettiği Nadir Ün ise canlı yayına katılarak 50 yaşındaki Akçay'ın kaybıyla ilgisi olmadığını savundu. Bir çocuk babası Bahtiyar Akçay ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu söyleyen Ün, olay günü halı fabrikasından ayrılan kayıp adamı bir daha görmediğini iddia etti.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan adam, arkadaşının fabrikasındaki kuyuda ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ ARKADAŞININ FABRİKADAKİ KUYUDA BULUNDU

Program sürerken düğmeye basan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabaha karşı Bahtiyar Akçay'ın son olarak gittiği halı fabrikasına operasyon düzenledi. Fabrika ve çevresinde arama çalışmaları yapan ekipler, dikkatlerini çeken kuyuya yöneldi. Hilti ile betonu delen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyunun kapağını açtıklarında Bahtiyar Akçay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı tespit edilen Akçay'ın üzerine daha sonra beton döküldüğü belirlendi. Edinilen bilgiye göre halı fabrikası olduğu için kuyuda kimyasal bulunuyordu.

CİNAYETLE İLGİLİ DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

19 gündür kayıp olan Akçay'ın ölü olarak bulunmasıyla operasyonun ikinci aşamasına geçen ekipler, fabrikanın güvenlik müdürü olduğu bilinen ve yayına da katılan Nadir Ün'ü gözaltına aldı. Cinayetle ilgili Nadir Ün dışında yanında çalışan Mustafa Kemal Alkan ve Ramazan Özdemir ile Ertuğrul İleri de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yaşanan hareketli dakikaların ardından gözaltındaki dört zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan adam, arkadaşının fabrikasındaki kuyuda ölü bulundu

KIZI ACI HABER KARŞISINDA YIKILDI

Öte yandan günlerdir ulaşamadığı babasına sağ kavuşabilme umuduyla bekleyen Aslıhan Akçay, duyduğu acı haber karşısında gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, "Ben resmine bakmaya kıyamıyordum. Nasıl canına kıydınız da attınız oraya. Nadir Ün benim gözümün içine bakarak nasıl öldürüp çuvala koyduğunu anlatacak" diyerek isyan etti.

ZANLI, MÜGE ANLI'YI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan yayına bağlanan bir izleyici de kardeşi Adnan Kaplan'ın 2007 yılında bahsi geçen Nadir Ün'ün halı fabrikasına girdikten sonra kaybolduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm yaşananların ardından Nadir Ün, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı da ölümle tehdit etmişti.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan adam, arkadaşının fabrikasındaki kuyuda ölü bulundu
Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu

Müge Anlı, İstanbul, Giresun, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu - Son Dakika Magazin


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