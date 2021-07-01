Üye Girişi
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim - Son Dakika

Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim

01.07.2021 16:10

İstanbul'da evinde tek başına yaşayan ve hastalıkları olan Arman Lilozyan'dan haber alamayan yakınları önce komşusuna ardından ise polise durumu haber verdi. Evinin kapısı çilingirle açılan 68 yaşındaki kadın, yerde yatar vaziyette bulundu. Ambulansa sedye ile götürüldüğü sırada kadın "4 gündür yemek yemedim." ifadelerini kullandı.

Feriköy'deki evinde yalnız yaşayan ve hastalıkları olan 68 yaşındaki Arman Lilozyan'dan haber alamayan yakınları komşuyu arayıp eve bakmalarını istedi. Eve gelen komşu, kapıyı açan olmayınca Lilozyan'ın yakınını geri arayıp durumu bildirdi. Lilozyan'a ulaşamayan yakınları polis ekiplerine, polis ekipleri de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra Lilozyan'ın evinin önüne gelen ekipler kapının kilitli olmasından dolayı içeri giremeyince çilingir çağırdı. Çilingirin açtığı kapıdan eve giren ekipler Arman Lilozyan'ı yere düşmüş halde buldu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

"4 GÜNDÜR YEMEK YEMEDİM"

Sağlık ekiplerinin evde ilk müdahalede bulunduğu Arman Lilozyan sedye ile ambulansa taşınırken "4 gündür yemek yemedim" dedi. Hastaneye kaldırılan Lilozyan tedavi altına alındı. Bir mahalle sakini "Haber alınamayınca akrabası geldi. O da ulaşamayınca itfaiyeye haber verdi. 2 gündür düştüğü yerde kalmış" diye konuştu.

AKRABALARI POLİS VE İTFAİYEYİ ARAMIŞ

Olayı haber alıp gelen bir kadın "Amca oğlu beni aradı, haber alamıyoruz." dedi. "Bunun üzerine ben alt komşuyu aradım. 'Dün yemeğini yememiş' dedi. Belediye eve yemek bırakıyor. Dün yemeğini yemeyince alt komşu kapıyı çalmış, 'İyi misin Arman' demiş. O da 'Yataktan kalkamıyorum.' demiş. Akrabaları polis ve itfaiyeye haber vermiş sanırım. Beni arayan akrabası da hastanede galiba, onun için gelemedi ve polisi aramış" diye konuştu.

Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim

İtfaiye, Feriköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler 16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti 16:16 E-5 yolu üzerinde genç avukat, aracın önüne atlayıp intihar etti Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü 16:06 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi 15:48 Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı 15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı Eski eşi tarafından şiddet gören kadını kurtaran kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım 15:10 Eski eşi tarafından şiddet gören kadını kurtaran kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu 15:00 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi 14:49 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi

Son Dakika Haberleri
16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
16:30 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
16:05 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
15:42 İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline gelen tepkilere Erdoğan'dan cevap geldi! Yeni eylem planı 5 hedef içeriyor
15:41 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı
15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
14:59 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu
14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi
14:41 Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı         
16:37
Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok         
16:31
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor         
16:06
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı         
15:07
İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi         
14:58
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 16:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement