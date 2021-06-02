Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor - Son Dakika

Balıkçılık Bakanı Kanchana Wijesekera Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "X-Press Pearl'de yer alan kurtarma şirketi, geminin mevcut konumunda batmakta olduğunu belirtti" diyerek donanma ve ilgili diğer paydaşların desteğiyle geminin derin sulara çekildiğini duyurdu. Sri Lanka Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kaptan Indika Silva da "Gemi batıyor" diyerek denizdeki kirliliğinin en aza indirilmesi için geminin tamamen batmadan kıyıdan uzaklaştırıldığını kaydetti.

Sri Lanka açıklarında 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan konteyner gemisi MV X-Press Pearl'de 20 Mayıs'ta çıkan yangın, günlerdir süren yoğun çalışmaların ardından dün söndürüldü. Gemiden kopan enkaz parçaları ve yanan tonlarca plastik pelet geçtiğimiz günlerde ülkenin popüler turizm merkezi olan Negombo'da kıyıya vururken, Sri Lanka Donanmasına bağlı personeller koruyucu kıyafetlerle beyaz örtüyle kaplanan sahili temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede turizmi ve balıkçılık faaliyetlerine darbe vurarak çevre felaketine yol açan konteyner gemisi şimdi de batmaya başladı

NE OLMUŞTU?

186 metre uzunluğundaki gemi, Singapur'a gitmek üzere 15 Mayıs'ta bin 486 konteyneri ile Hindistan'ın Hazira limanından ayrılmıştı. 20 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle Colombo açıklarına demir atan gemide 25 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle gemi mürettebatı tahliye edilmişti. Sri Lanka Hava Kuvvetlerinin ve donanmanın da yer aldığı söndürme çalışmalarının sonuçsuz kalmasıyla Avrupa'dan ve Hindistan'dan yardım gelmişti. 26 Mayıs'ta ise gemide petrol sızıntısı belirtileri olduğu açıklanmış, denize düşen konteynerlerin parçaları kıyıya vurmaya başlamıştı. Alevlerin kontrol altına alındığı 28 Mayıs'ta gemiden gelen beyaz plastik peletler kıyıyı sarmış, sahil şeridi beyaz örtüyle kaplanmıştı. Bunun üzerine Sri Lanka hükümeti, 80 kilometrelik sahil şeridi boyunca balıkçılık faaliyetlerini durdurmuştu.

Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Kurumu Başkanı Dharshani Lahandapura mürettebatın gemide nitrik asit sızıntısı olduğunu bildiğini, buna rağmen bile bile Sri Lanka sularına demir atıldığını ifade etmişti. Geminin ait olduğu Singapur merkezli X-Press Shipping şirketi de mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğrulamış, ancak geminin yangın çıkmadan önce hem Katar'a hem de Hindistan'a demir atmasına izin verilmediğini belirtmişti.