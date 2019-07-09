Günlerdir yüzü silinen polis bebeğine ağlıyordu polis amcaları onu bebeksiz bırakmadı
2 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) resmi twitter hesabından yüzü silinen polis bebeği için günlerdir ağlayan 5 yaşındaki minik Yusufa polis bebeği hediye ettikleri anları paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) resmi twitter hesabından yüzü silinen polis bebeği için günlerdir ağlayan 5 yaşındaki minik Yusufa polis bebeği hediye ettikleri anları paylaştı.
Annesinin çamaşır makinesine attığı polis bebeğinin yüzü silindiği için günlerdir ağlayan minik Yusuf'a polis amcaları polis bebek sürprizi yaptı. Kreşe, misafirliğe ve gittiği her yere polis bebeğini götüren Yusuf, annesinin çamaşır makinesine attığı bebeğinin yüzü silindiği için ağlıyordu. Duruma üzülen Yusuf'un anne babası ise Emniyete durumu yazınca polis amcaları harekete geçti. Polis
Bebeğinin her anında kendisini koruduğunu düşünen Yusuf'a yeni bir polis bebeği hediye edildi. - ANKARA
Öfkeli koca evinde oturan boşanacağı eşine pencereden kurşun yağdırdı "Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor